Catanzaro – Palermo, le formazioni ufficiali
Inzaghi propone due novità di formazione, nonostante le tante assenze. A centrocampo c’è Mazzitelli accanto a Ranocchia, mentre davanti per la prima volta gioca Gabrielloni dal primo minuto: Pohjanpalo va in panchina.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 17.15)
CATANZARO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 62 Frosinini, 4 Antonini, 3 Imperiale; 27 Candela, 28 Tchaouna Franky, 10 Petriccione, 14 Giovane, 93 Dorval; 31 Pecorino, 9 Iemmello (C).
A disposizione: 1 Marletta, 6 Postiglione, 7 Buso, 18 Garnica, 19 Koffi, 24 Ruggero, 25 Tchaouna Franck, 26 Verrengia, 30 Alesi, 77 D’Alessandro, 91 Arditi, 98 Mosti.
Allenatore: Mignani.
PALERMO (4-2-3-1): 1 Perin; 84 Cassandro, 29 Peda, 32 Ceccaroni (C), 3 Augello; 36 Mazzitelli, 10 Ranocchia; 9 Vavassori, 23 Hernani, 17 Johnsen; 99 Gabrielloni.
A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 8 Segre, 11 Gyasi, 20 Pohjanpalo, 30 Bertolino, 96 Magnani.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Feliciani (Teramo).
Primo assistente: Di Giacinto (Teramo).
Secondo assistente: Galimberti (Seregno).
Quarto ufficiale: Allegretta (Molfetta).
VAR: Piccinini (Forlì).
AVAR: Gariglio (Pinerolo).