Non si ferma la corsa della Lazio. La squadra di Gattuso è inarrestabile e apre la 12a giornata di serie A travolgendo il Lecce con un netto 3-0. I biancocelesti difendono il primato e anche per questa giornata resteranno in testa al campionato da soli. Il Como riparte subito dopo la sconfitta contro l’Inter superando il Cagliari con un gol per tempo. I lariani superano momentaneamente il Milan ed entrano in zona Champions League. A seguire la Roma, di scena a Parma, e il Napoli che ospita il Torino. Domenica Juventus, Milan e l’Inter. Chiude il programma Monza – Fiorentina.

I RISULTATI

Como – Cagliari: FINALE 2 – 0 Marcatori: 24′ p.t. Ramon (Co), 11′ s.t. Da Cunha (Co)

Lazio – Lecce: FINALE 3 – 0 Marcatori: 25′ p.t. Noslin (L), 23′ s.t. Noslin (L), 45′ s.t. Frattesi (L)

Parma – Roma: ore 18

Napoli – Torino: ore 20.45





Domenica 22 novembre

Juventus – Venezia: ore 12.30

Bologna – Udinese: ore 15

Sassuolo – Genoa: ore 15

Milan – Frosinone: ore 18

Atalanta – Inter: ore 20.45

Lunedì 23 novembre

Monza – Fiorentina: ore 20.45