Real Madrid – Celta Vigo, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Liga
Il Real Madrid ospita il Celta Vigo nella tredicesima giornata di Liga. I blancos tornano al Santiago Bernabéu con l’obiettivo di conquistare punti importanti nella corsa al vertice, ma dovranno fare i conti con una squadra pronta a giocarsi le proprie possibilità in una trasferta impegnativa.
La partita si disputa sabato 21 novembre 2026 alle ore 21:00 al Santiago Bernabéu di Madrid. In Italia la diretta sarà disponibile su DAZN e sul canale DAZN 1, visibile anche tramite Sky.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Real Madrid-Celta
- Competizione: Liga
- Giornata: 13ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: Santiago Bernabéu, Madrid
📺 Dove vederla in tv
Real Madrid-Celta sarà trasmessa in diretta su DAZN e DAZN 1, disponibile anche al canale 214 di Sky.
📱 Dove vederla in streaming
La partita sarà visibile in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale o l’applicazione per dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno seguire il canale DAZN 1 anche attraverso Sky Go, secondo il proprio piano.