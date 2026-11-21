Sfuma a pochi minuti dal termine la vittoria della Primavera del Palermo sul campo del Pisa. I rosanero di Stefano De Angelis, impegnati nella nona giornata del Girone B del campionato Primavera 2, si fanno raggiungere all’89’, dopo essere riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale e a portarsi avanti sul 2-1.

La formazione siciliana parte con il piede giusto e costruisce diverse opportunità nella prima parte di gara. Gargiulo e Schirliu provano a sbloccare il risultato, con quest’ultimo particolarmente sfortunato al 19′, quando la sua conclusione si stampa sulla traversa. Il primo gol arriva però nella ripresa e porta la firma dei padroni di casa: al 60′ Mocanu trasforma un calcio di rigore e porta avanti il Pisa.





La reazione del Palermo è immediata. Appena tre minuti dopo, al 63′, Anghileri trova la rete dell’1-1 e rimette in equilibrio la partita. I rosanero continuano a spingere e al 67′ devono ringraziare Balaguss, decisivo con una parata su Ribechini che evita il nuovo vantaggio toscano. Al 76′ arriva il sorpasso: Schirliu è il più rapido ad approfittare di una respinta corta del portiere avversario e firma il 2-1.

Il Palermo sembra avere in mano la vittoria, ma proprio quando il traguardo è vicino il Pisa trova il guizzo per evitare la sconfitta. All’89’ Ghizzani realizza il definitivo 2-2, lasciando ai rosanero il rammarico per una vittoria sfumata nel finale. La squadra di De Angelis rimane quarta a due punti dal terzo prossimo e nel prossimo turno affronterà in casa il Latina U19.