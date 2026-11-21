Inzaghi: “Partita strana, purtroppo prima o poi la sconfitta doveva arrivare”
Il Palermo riprende il cammino con una sconfitta contro il Catanzaro ultimo in classifica e Inzaghi l’ha definita “una partita strana. Dal campo mi sembrava che l’avessimo in mano“.
“Dobbiamo migliorare, ma la squadra ha fatto una discreta partita. Il risultato non ci premia, prima o poi doveva arrivare la sconfitta ma speravamo il più lontano possibile. Ciò non può cancellare ciò che abbiamo fatto”.
“Adesso vediamo di riempire il nostro stadio. Pensiamo che martedì è vicino, che tornare a vincere ci darebbe una grandissima classifica. Dobbiamo voltare pagina prendendo spunto dagli errori. In Serie B non esiste prima contro ultima”.