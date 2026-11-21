Uno schiaffo forte. Una sconfitta – la prima – pienamente meritata, senza rimpianti e recriminazioni. Palermo brutto per almeno 60 minuti, rimasto imbrigliato di fronte all’aggressività e alla vivacità di un Catanzaro che era all’ultima spiaggia ma che Mignani, ex in panchina, è riuscito a trasformare.

Il copione sembrava il solito. Primo quarto d’ora senza capirci nulla, il gol al passivo, la reazione, la rimonta. E invece stavolta lo spartito è cambiato. Dopo l’intervallo sembrava possibile l’ennesimo ribaltamento e invece è rientrato in campo solo il Catanzaro, che con il passare dei minuti ha messo all’angolo il Palermo più confusionario della stagione. E in questo grigiore c’è poco da salvare.





Il calcio è davvero un romanzo. Il Palermo torna a perdere proprio a Catanzaro, dove aveva perso l’ultima volta (nei playoff dell’anno scorso con conseguente eliminazione) e dove anche l’anno scorso aveva subito la prima sconfitta della stagione dopo una partita brutta quasi come questa. Corsi e ricorsi storici.

La sconfitta non è e non può essere un dramma, prima o poi doveva capitare. Il vantaggio resta ragguardevole anche perché l’Ascoli ha pareggiato in casa ma una riflessione va fatta perché l’approccio sbagliato ricorre troppo spesso e non sempre le ciambelle riescono col buco. Il Palermo paga a caro prezzo anche le troppe assenze per infortunio, che possono essere una spiegazione ma non un alibi. E sottovalutare certi segnali sarebbe un errore di presunzione che Inzaghi difficilmente commetterà.

CATANZARO: Pigliacelli 6,5; Frosinini 6,5, Antonini 6,5, Imperiale 6,5; Candela 6 (dal 23′ s.t. Ruggero 6), Tchaouna Franky 6 (dal 28′ s.t. Alesi s.v.), Petriccione 7, Giovane 7,5 (dal 36′ s.t. Mosti 7), Dorval 7,5; Pecorino 7 (dal 36′ s.t. Tchaouna Frank 6,5), Iemmello 6 (dal 23′ s.t. Koffi 6).

PALERMO: Perin 5,5; Cassandro 4,5, Peda 5 (dal 1′ s.t. Magnani 5,5), Ceccaroni 5, Augello 5,5 (dal 34′ s.t. Gyasi s.v.); Mazzitelli 5 (dal 1′ s.t. Segre 5), Ranocchia 5,5; Vavassori 6,5, Hernani 6,5, Johnsen 4,5; Gabrielloni 5 (dal 18′ s.t. Pohjanpalo 5).

Perin 5,5: Giovane lo beffa con un tiro preciso che non gli lascia scampo. Sul secondo gol era riuscito a fare un mezzo miracolo, ancora su Giovane, ma non poteva fare nulla su Pecorino. La terza rete la prende in contropiede dal neo entrato Mosti, che si presenta solo. Più o meno, tre tiri in porta e tre gol ma senza grosse responsabilità. Il resto della gara non è particolarmente impegnativo, solo ordinaria amministrazione sbrigata senza problemi, compreso un tiro di Mosti all’ultimo secondo.

Cassandro 4,5: Inizio da incubo, Dorval gli sfreccia senza che lui riesca a raccapezzarsi. Si riprende quando il Catanzaro arretra ma senza fare nulla da annotare e facendo confusione con la palla tra i piedi. Poi la conferma di non essere nella giornata migliore, quando di testa Dorval lo sovrasta in area dando il via al 2 a 1.

Peda 5: Gira a vuoto per un quarto d’ora, sempre in ritardo sugli avversari, anche in occasione dell’1 a 0. Rimedia anche un’ammonizione sacrosanta per un intervento fuori tempo. Per sua fortuna il Catanzaro non dura molto. Ma nemmeno la sua partita dura molto, esce all’intervallo a causa del cartellino.

(dal 1′ s.t. Magnani) 5,5: Dà l’impressione di essere più sicuro ed affidabile rispetto al Peda di oggi, a conferma di una ritrovata tranquillità. Ma nemmeno lui riesce a dare ordine a una difesa che quando viene attaccata va in confusione.

Ceccaroni 5: Dà più sicurezza in fase di copertura sull’uomo e tiene bene la posizione ma annaspa anche lui. Prova qualche avventura in avanti ma ha fatto di meglio in passato.

Augello 5,5: Per venti minuti è irriconoscibile e commette anche qualche errore banale. però è lui a scuotere la squadra: quando il Catanzaro arretra di qualche metro diventa una spina nel fianco con la sua forza fisica e i cross in area. Anche oggi spende molto atleticamente ma è meno concreto del solito. Probabilmente è la prima insufficienza della stagione.

(dal 34′ s.t. Gyasi) s.v.: Non si capisce quali compiti avrebbe dovuto compiere. In ogni caso poco dopo il suo ingresso il Catanzaro chiude la gara.

Mazzitelli 5: Potrebbe essere l’ultima gara di campionato dell’anno e non la onora come ci si aspettava. Il centrocampo è mal registrato, l’approccio alla gara molle e in più si procura presto un’ammonizione che lo condiziona non poco e che gli costerà la canonica sostituzione all’intervallo. Sull’1 a 0 gli capita anche l’occasione per pareggiare su calcio piazzato ma il suo tocco sotto misura termina alto: non è un gol mangiato ma si poteva fare di più.

(dal 1′ s.t. Segre) 5: Il suo ingresso non riesce a dare sostanza al centrocampo rosanero e quando il Catanzaro alza i ritmi anche lui va in difficoltà. Nell’azione del 2 a 1 è lui che perde una palla sanguinosa.

Ranocchia 5,5: I primi venti minuti sono da cancellare anche per lui, poi prende in mano la squadra cercando di dare ordine e di distribuire il gioco secondo geometrie logiche. Va vicino al gol con un tiro da 50 metri allungato troppo dal vento, sarebbe stata una genialata. Nella confusione generale nemmeno lui riesce a imporsi.

Vavassori 6,5: Settimo gol, cercato e meritato. E anche un po’ ‘trovato’, nel senso che si ritrova la palla sul sinistro al terzo rimpallo ma è spietato nella conclusione, dimostrando il fiuto del gol che lo ha caratterizzato in questi primi tre mesi. Gioca da attaccante, senza neanche far ‘finta’ di partire da destra. Già prima della rete era andato in porta con un tiro respinto e con la sua rapidità ha sempre creato grattacapi alla difesa avversaria. Nella ripresa si vede poco e niente.

Hernani 6,5: Il gol nasce da una sua conclusione dai venti metri molto forte e precisa che costringe Pigliacelli a una prima respinta. Ha giocate all’altezza della sua classe, gli basta qualche guizzo per salire in cattedra e concedersi poi qualche pausa. Sfiora un gran gol costringendo Pigliacelli a una super parata, poi ci prova anche con un tiro al volo difficilissimo che termina alto.

Johnsen 4,5: Molto volenteroso, poco ispirato. Fa sempre giocate con un alto coefficiente di difficoltà ma stavolta non gli riesce niente e la squadra ne risente. In più ha qualche responsabilità pure sul secondo e terzo gol giallorosso. Una giornata da dimenticare, può capitare.

Gabrielloni 5: Prima volta da titolare e quindi gli concediamo le attenuanti generiche, perché una cosa è entrare per mezz’ora quando gli altri sono stanchi, un’altra cosa è partire dall’inizio. La palla la vede poco (ma non solo per colpa sua), non riesce a rendersi pericoloso e non aiuta la squadra nel lavoro di sponda: ma si impegna a fondo e non si arrende mai. Fa l’insolita staffetta con Pohjanpalo (questa volta al contrario) al quale ha consentito un doveroso riposo.

(dal 18’s.t. Pohjanpalo) 5: Non è abituato ad entrare in partita in corso e tra l’altro il suo ingresso coincide con il momento migliore dei padroni di casa che vanno anche in vantaggio. Praticamente non vede palla.

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