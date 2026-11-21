Parla Michele Mignani. L’allenatore del Catanzaro si è detto molto soddisfatto della vittoria dei suoi contro la capolista Palermo, arrivata con il risultato di 3 – 1 grazie alle reti di Giovane, Pecorino e Mosti.

“I ragazzi hanno dimostrato di avere dei valori, quando si porta in campo quella voglia di fare unita alla determinazione, la vittoria è il giusto premio – afferma -. E sottolineo come sia stata una vittoria meritata. Adesso però non montiamoci la testa oltre il dovuto. Abbiamo ancora tanto da fare, ma oggi, è vero, abbiamo fatto un grosso passo in avanti “.





Il Catanzaro è ancora in basso in classifica: “Abbiamo poco tempo per goderci questa vittoria. Già martedì siamo attesi da una trasferta impegnativa, questo è il campionato. La Serie B non concede distrazioni e facili esaltazioni. Non montiamoci la testa, andiamo avanti per la nostra strada”.

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