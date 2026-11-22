Diciamolo con chiarezza: noi siamo gente temprata nella guerra fredda e nel calcio anni ‘80, gli odi calcistici ci esaltano e li troviamo una cosa importante (aggiungiamo solo che condanniamo incidenti, violenze e borsettate in tribuna autorità perché qualche cretino in giro pronto a fraintendere c’è sempre ed è meglio precisare!). E quindi questa partita con il Catanzaro, in cui la cattiveria calcistica ha raggiunto già la scala rosso fuoco sull’indice Vinnie Jones, ci esalta!

Ma nonostante tutta la cattiveria, le scorie, le assenze nonostante la sosta, vi vogliamo ricordare che il Catanzaro è ultimo in classifica (con nostro grande giubilo ovviamente!) e quindi oggi, ancora più di ieri, non ci fa nessuna paura. Pippo conta i mutilati, feriti e attummuliati vari. Ci aggiungete pure il turno infrasettimanale di martedì e quindi si vedono dal primo minuto addirittura Mazzitelli e Gabrielloni per dimostrare che la rosa sarebbe pronta pure per una spedizione sul Kilimangiaro senza alcuna paura. Noi più prosaicamente speriamo che chi giochi oggi e ha giocato nella semifinale playoff si ricordi bene cosa è successo e si comporti di conseguenza.





L’avvio è velocissimo, complice anche un vento che soffia forte magari attraverso lo schermo. E altrettanto veloce è il primo gol preso dai rosanero che, come sempre, dormono lasciando libero uno dei tanti ex del match, Giovane, che la piazza e ci mette sotto. Solito avvio con handicap. Il Palermo non sembra reagire più di tanto ed è talmente spaesato da rendere la difesa del Catanzaro più insormontabile delle mura del castello di Greyskull.

Giochiamo male e sembriamo pure poco convinti e così noi siamo costretti a tirare fuori le figurine di Vavassori e Johnsen sperando facciano il solito miracolo. E non a caso la prima vera palla gol la crea il giovane italo-brasiliano addirittura di testa. E ci vuole un miracolo di Pigliacelli per evitare il gol! Subito dopo Mazzitelli riesce a sbagliare a porta vuota su calcio d’angolo e sembra che ci siamo finalmente svegliati e si gioca a porta romana finché non arriva il pari. E a segnare è sempre lui: Dominic Vavassori!

Il primo tempo si chiude sul pari e siccome abbiamo giocato contro noi stessi speriamo di vedere ben altra partita nella ripresa. Si rientra con Magnani e Segre al posto di Peda e Mazzitelli ma Il secondo tempo comincia ancora all’insegna della narcolessia rosanero e degli errori che avevano caratterizzato il primo tempo lasciando in vita il Catanzaro. Finalmente arriva il momento di Pojhanpalo che rileva Gabrielloni e speriamo ci faccia vincere. E invece a segnare è il Catanzaro sulle solite minchiate difensive e una imperdonabile amnesia generale.

Esce Augello per Gyasi e capiamo che la situazione è davvero disperata. E non a caso arriva anche il terzo gol del Catanzaro sull’ennesimo errore di Johnsen. Finisce con un 3 a 1 che fa saltare anche il banco della sala scommesse. Arriva la prima sconfitta stagionale nell’unico posto dove non avremmo certo voluto perdere. È vero che non possiamo vincerle tutte ma giusto questo dovevamo perdere? L’ultima in classifica dà una lezione di umiltà ai rosanero e anche ai vostri cronitifosi: mai potevamo pensare di perdere questa partita ma è successo e non riusciremo certo a farcene una ragione. Meno male che si gioca di nuovo martedì. Proveremo a dimenticare ma non sarà certo facile.

Perin 5,5 – Se gli avessero detto che sarebbe tornato da Catanzaro con tre gol sul groppone si sarebbe messo a ridere, pur incolpevole. Incredulo.

Cassandro 4,5 – Gli ex che giocano bene stavolta ce li hanno gli altri ed infatti anche lui sembra giocare ancora a favore dei calabresi. Nostalgico.

Peda 5 – Dovrebbe guidare con autorità e sicurezza la difesa e invece ha la capacità di beccarsi un cartellino giallo abbastanza inutile che lo costringe a rimanere in panchina nella ripresa. Ingenuo.

(dal 1’ st Magnani) 5 – Non sarà certamente solo colpa sua, ma con lui in campo la difesa Rosanero va definitivamente in bambola e prende i due goal che segnano la sconfitta. Attassato

Ceccaroni 5 – Affonda anche lui nel naufragio della difesa rosanero e visto che portava la fascia da capitano la responsabilità è ancora maggiore. Schettino.

Augello 5,5 – Solito tanto movimento, ma neanche l’ombra dei cross belli, tesi e pericolosi con cui ci aveva abituato. Impreciso.

(dal 35’ s.t. Gyasi) s.v.

Mazzitelli 4,5 – Quando si prende il giallo dopo appena 14 minuti si capisce che la sua partita è già segnata e lui contribuisce a confermarlo con una prestazione incolore ed un clamoroso errore praticamente dalla linea di porta. Rimandato.

(dal 1’ s.t. Segre 4,5) – Con il suo ingresso speravamo di recuperare il dinamismo che non avevamo visto nel primo tempo e invece lo vediamo correre a vuoto, e perdere malamente la palla sanguinosa che avvia il goal del due a uno catanzarese e che spiana la strada verso la sconfitta. Errabondo.

Ranocchia 5 – Tanti palloni giocati ma anche tantissimi errori e, soprattutto, l’impressione che non sappia bene cosa fare. Confuso.

Vavassori 7 – L’unica nota positiva di una partita disgraziata in cui si conferma l’attaccante più pericoloso, siglando l’ennesimo goal, e mettendo costantemente sotto pressione i difensori avversari. Purtroppo non può fare tutto lui. Solitario.

Hernani 5 – È vero che è suo il tiro che avvia l’azione del pareggio e che cerca di supplire all’assenza di Palumbo inventandosi qualcosa ma con scarso esito perché risulta troppo lezioso. Per di più pesa come un macigno una clamorosa occasione sbagliata malamente che avrebbe determinato ben altro risultato. Svirgolato.

Johnsen 4,5 – Ci mette il piede nell’azione del pareggio e null’altro. Anzi sì, tanti errori, troppe palle perse tra cui quella che innesca il goal del definitivo tre a uno e chiude la partita. Negativo.

Gabrielloni 4,5 – Parte al posto di Joel, si prende un’ammonizione e tante botte perché il pallone non lo vede mai e conferma che la sua dote migliore è la partita da subentrato. Turno di servizio.

(dal 18’ s.t. Pohjanpalo) 4,5 – Avevamo invocato il suo ingresso in campo anche da prima, ma evidentemente c’eravamo sbagliati perché chiaramente è rimasto sul pullman della nazionale finlandese. Esterofilo.

Inzaghi 4 – Arriva la prima sconfitta, il Palermo gioca male, approccia la gara in modo sbagliato e, soprattutto, perde proprio la partita che non avremmo mai voluto perdere e noi non possiamo essere buoni. Incazzati (noi).

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