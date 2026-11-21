“Partita difficile. La serie B è molto insidiosa tutte le uscite sono toste. Siamo rammaricati per il risultato e per la prestazione”. Sono le dichiarazioni di Pietro Ceccaroni, intervenuto dopo la sconfitta col Catanzato. Il difensore punta già al futuro.

“Siamo carichi per tornare a vincere. Per fortuna giochiamo subito, dobbiamo dimostrare che il Palermo non è questo, ma quello delle scorse partite. Una partita storta ci può stare”.





“Tutte le gare sono insidiose e anche le grandi faticano. Il Sudtirol gioca bene e ha qualità dobbiamo fare il massimo per portare a casa il risultato”, conclude.

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