Il Trapani si prepara a scendere in campo domenica 22 novembre per affrontare il Milazzo. La partita sarà disponibile in diretta streaming a pagamento, con la possibilità per i tifosi granata e gli appassionati di seguire l’incontro anche da casa, attraverso un’apposita piattaforma online.

Per assistere alla gara sarà necessario acquistare il singolo evento al costo di 10 euro. La procedura prevede la registrazione al servizio, il pagamento e la successiva ricezione del link per accedere alla trasmissione.





🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Milazzo-Trapani

Milazzo-Trapani Competizione: Serie D

Serie D Data: domenica 22 novembre 2026

domenica 22 novembre 2026 Diretta: streaming online

streaming online Costo: 10 euro

📺 Dove vedere Milazzo-Trapani in tv e streaming

La partita sarà trasmessa esclusivamente in streaming sulla piattaforma Castr. Per seguire l’incontro sarà necessario acquistare la diretta al prezzo di 10 euro attraverso il link ufficiale per l’acquisto.

Non è necessario scaricare un’applicazione: la visione sarà possibile da smartphone, computer e Smart TV, tramite browser o collegamento al televisore.

💻 Milazzo-Trapani: come acquistare la diretta streaming

Per acquistare la partita e ottenere l’accesso alla trasmissione bisogna seguire alcuni passaggi:

Aprire il link della diretta: accedere alla pagina dedicata a Milazzo-Trapani e cliccare sul pulsante blu “Acquista”. Creare un account: se è il primo accesso, effettuare la registrazione inserendo nome, cognome, indirizzo email e password. Confermare l’email: controllare la posta in arrivo e, se necessario, la cartella spam. Aprire il messaggio ricevuto e cliccare sul link di conferma. Effettuare il pagamento: inserire i dati della carta. Sono accettate Visa, Mastercard e carte prepagate come PostePay. Il pagamento viene gestito tramite Stripe. Ricevere il link: dopo il pagamento arriverà un’email con la conferma dell’acquisto, il collegamento alla diretta e le istruzioni per accedere alla partita. Guardare la gara: il giorno dell’incontro sarà sufficiente aprire l’email e cliccare sul link ricevuto.

Attenzione: per completare la procedura è necessario utilizzare il browser Google Chrome. Le indicazioni fornite dal servizio specificano di non utilizzare Safari o browser alternativi.