Teramo – Ancona, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie D
Il Teramo ospita l’Ancona in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie D, girone F. Una sfida tra due formazioni ambiziose, pronte a contendersi punti importanti nella parte centrale della stagione.
La partita si giocherà domenica 22 novembre 2026 alle ore 14:30 allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per chi non potrà assistere all’incontro dagli spalti, sarà possibile seguire la diretta attraverso Vivo Azzurro TV.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Teramo-Ancona
- Competizione: Serie D, girone F
- Giornata: 13ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: Gaetano Bonolis, Teramo
📺 Dove vederla in tv
Teramo-Ancona non sarà trasmessa sui tradizionali canali televisivi. La partita sarà disponibile in diretta su Vivo Azzurro TV.
📱 Dove vederla in streaming
La gara si potrà seguire in streaming su Vivo Azzurro TV, attraverso il sito ufficiale della piattaforma.