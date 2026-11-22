Il Siracusa si prepara a ospitare il Ragusa in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie D, girone I. Il derby siciliano è in programma domenica 22 novembre allo stadio Nicola De Simone e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni.

Per i tifosi che non potranno essere presenti sugli spalti sarà disponibile la diretta streaming a pagamento, attraverso il servizio predisposto dal club aretuseo in collaborazione con WeSport.





🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Siracusa-Ragusa

Siracusa-Ragusa Competizione: Serie D, girone I

Serie D, girone I Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: domenica 22 novembre 2026

domenica 22 novembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Nicola De Simone, Siracusa

📺 Dove vedere Siracusa-Ragusa in tv

La partita non sarà trasmessa sui tradizionali canali televisivi. La diretta sarà disponibile sulla piattaforma ufficiale Siracusa TV, realizzata in collaborazione con WeSport.

📱 Dove vedere Siracusa-Ragusa in streaming: costo e acquisto

La gara sarà visibile in diretta streaming in modalità pay-per-view. Il costo indicativo per acquistare la singola partita è di circa 7 euro.

Per seguire l’incontro sarà necessario accedere al servizio Siracusa TV / WeSport e acquistare la diretta. Le informazioni sulla trasmissione sono state comunicate anche attraverso i canali ufficiali del Siracusa Calcio 1924.