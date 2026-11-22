Catania – Bari in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie C
Cresce l’attesa per Catania-Bari, sfida valida per la 15ª giornata del Girone C di Serie C. Domenica 22 novembre i rossazzurri ospiteranno la formazione pugliese allo stadio “Angelo Massimino”, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00.
Per chi non sarà presente sugli spalti, sarà possibile seguire la partita in diretta televisiva e in streaming. La gara, tuttavia, non sarà trasmessa in chiaro: la copertura è affidata a Sky e ai suoi servizi digitali.
🏟️ Catania-Bari: data, orario e stadio
- Partita: Catania-Bari
- Competizione: Serie C, Girone C
- Giornata: 15ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 15:00
- Stadio: Angelo Massimino
📺 Dove vedere Catania-Bari in tv
La partita sarà trasmessa in diretta da Sky, sui canali dedicati al campionato di Serie C:
- Sky Sport Calcio (canale 202)
- Sky Sport (canale 252)
❌ Non è prevista la diretta in chiaro: per assistere all’incontro in televisione sarà quindi necessario disporre di un abbonamento Sky compatibile.
📱 Dove vedere Catania-Bari in streaming
La sfida tra Catania e Bari sarà disponibile anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno utilizzare Sky Go, mentre in alternativa sarà possibile seguire il match su NOW, attraverso il Pass Sport.