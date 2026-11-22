Cresce l’attesa per Catania-Bari, sfida valida per la 15ª giornata del Girone C di Serie C. Domenica 22 novembre i rossazzurri ospiteranno la formazione pugliese allo stadio “Angelo Massimino”, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00.

Per chi non sarà presente sugli spalti, sarà possibile seguire la partita in diretta televisiva e in streaming. La gara, tuttavia, non sarà trasmessa in chiaro: la copertura è affidata a Sky e ai suoi servizi digitali.





🏟️ Catania-Bari: data, orario e stadio

Partita: Catania-Bari

Catania-Bari Competizione: Serie C, Girone C

Serie C, Girone C Giornata: 15ª giornata

15ª giornata Data: domenica 22 novembre 2026

domenica 22 novembre 2026 Orario: 15:00

15:00 Stadio: Angelo Massimino

📺 Dove vedere Catania-Bari in tv

La partita sarà trasmessa in diretta da Sky, sui canali dedicati al campionato di Serie C:

Sky Sport Calcio (canale 202)

Sky Sport (canale 252)

❌ Non è prevista la diretta in chiaro: per assistere all’incontro in televisione sarà quindi necessario disporre di un abbonamento Sky compatibile.

📱 Dove vedere Catania-Bari in streaming

La sfida tra Catania e Bari sarà disponibile anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno utilizzare Sky Go, mentre in alternativa sarà possibile seguire il match su NOW, attraverso il Pass Sport.