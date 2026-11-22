Taranto – Taurisano, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Eccellenza pugliese
Il Taranto torna in campo domenica 22 novembre per affrontare il Taurisano nella quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese. I rossoblù scenderanno in campo davanti al proprio pubblico allo stadio Erasmo Iacovone, con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo in una fase importante della stagione.
Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00. Al momento, tuttavia, non risulta prevista la trasmissione in diretta dell’incontro da parte di emittenti televisive o piattaforme streaming.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Taranto-Taurisano
- Competizione: Eccellenza pugliese
- Giornata: 14ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 15:00
- Stadio: Erasmo Iacovone, Taranto
📺 Dove vedere Taranto-Taurisano in tv
Al momento non è prevista alcuna diretta televisiva di Taranto-Taurisano. La partita non risulta inserita nella programmazione delle emittenti locali.
📱 Dove vedere Taranto-Taurisano in streaming
Anche per quanto riguarda lo streaming, al momento non sono state comunicate piattaforme che trasmetteranno la gara in diretta. Non risulta quindi disponibile un servizio ufficiale per seguire l’incontro online.