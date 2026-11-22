La Nocerina si prepara a tornare in campo per affrontare la Virtus Francavilla. La gara, in programma domenica 22 novembre 2026 allo stadio “San Francesco d’Assisi”, avrà inizio alle ore 15:00. I tifosi che non potranno seguire la partita direttamente sugli spalti avranno comunque la possibilità di assistere all’incontro in diretta streaming, attraverso la piattaforma Castr. La trasmissione sarà disponibile al link dedicato.

🏟️ Nocerina-Virtus Francavilla: data, orario e stadio

Partita: Nocerina-Virtus Francavilla

Nocerina-Virtus Francavilla Competizione: Serie D

Serie D Data: domenica 22 novembre 2026

domenica 22 novembre 2026 Orario: 15:00

15:00 Stadio: San Francesco d’Assisi

📺 Dove vedere Nocerina-Virtus Francavilla in tv

Non sono state indicate emittenti televisive per la trasmissione della partita. La copertura comunicata è quella in streaming su Castr.





📱 Dove vedere Nocerina-Virtus Francavilla in streaming

La gara sarà disponibile in diretta streaming su una piattaforma dedicata, attraverso il seguente collegamento:

👉🏼 Guarda Nocerina-Virtus Francavilla in diretta su questo link. Il link riportato è quello fornito per la trasmissione dell’incontro.