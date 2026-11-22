Scandicci – Prato, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie D
Il Prato si prepara ad affrontare lo Scandicci in una sfida tutta toscana valida per il campionato di Serie D. La partita si giocherà domenica 22 novembre 2026 allo stadio “Torrini” di Sesto Fiorentino. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14:30. Per i tifosi che non potranno raggiungere lo stadio sarà possibile seguire l’incontro in diretta televisiva su TV Prato.
🏟️ Prato-Scandicci: data, orario e stadio
- Partita: Prato-Scandicci
- Competizione: Serie D, Girone E
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: Torrini, Sesto Fiorentino
📺 Dove vedere Prato-Scandicci in tv
La partita sarà trasmessa in diretta su TV Prato, emittente che segue il cammino della formazione biancazzurra nel campionato di Serie D.
📱 Dove vedere Prato-Scandicci in streaming
La diretta sarà disponibile anche attraverso i canali online di TV Prato, sul sito ufficiale dell’emittente: tvprato.it.