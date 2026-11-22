La Ternana si prepara ad affrontare il Grassina nella 15ª giornata del Girone E di Serie D. La sfida è in programma domenica 22 novembre 2026 allo stadio “Libero Liberati” di Terni, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30.

Per i tifosi che non potranno assistere alla partita direttamente dagli spalti, però, non ci sarà la possibilità di seguirla da casa: non è prevista alcuna diretta televisiva né una trasmissione in streaming.





🏟️ Ternana-Grassina: data, orario e stadio

Partita: Ternana-Grassina

Ternana-Grassina Competizione: Serie D, Girone E

Serie D, Girone E Data: domenica 22 novembre 2026

domenica 22 novembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Libero Liberati, Terni

📺 Dove vedere Ternana-Grassina in tv

La partita non sarà trasmessa in diretta televisiva. Non risultano emittenti che abbiano programmato la copertura dell’incontro.

📱 Dove vedere Ternana-Grassina in streaming

Non è prevista neanche una diretta streaming della gara. La sfida tra Ternana e Grassina non sarà quindi disponibile sulle piattaforme online.