Ternana – Grassina, c’è la diretta in tv e streaming? Dove vederla, orario / Serie D
La Ternana si prepara ad affrontare il Grassina nella 15ª giornata del Girone E di Serie D. La sfida è in programma domenica 22 novembre 2026 allo stadio “Libero Liberati” di Terni, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30.
Per i tifosi che non potranno assistere alla partita direttamente dagli spalti, però, non ci sarà la possibilità di seguirla da casa: non è prevista alcuna diretta televisiva né una trasmissione in streaming.
🏟️ Ternana-Grassina: data, orario e stadio
- Partita: Ternana-Grassina
- Competizione: Serie D, Girone E
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: Libero Liberati, Terni
📺 Dove vedere Ternana-Grassina in tv
La partita non sarà trasmessa in diretta televisiva. Non risultano emittenti che abbiano programmato la copertura dell’incontro.
📱 Dove vedere Ternana-Grassina in streaming
Non è prevista neanche una diretta streaming della gara. La sfida tra Ternana e Grassina non sarà quindi disponibile sulle piattaforme online.