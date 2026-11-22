Union Brescia – Renate, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie C
La 15ª giornata del Girone A di Serie C propone la sfida tra Union Brescia e Renate. Le due squadre si affronteranno domenica 22 novembre 2026 allo stadio “Mario Rigamonti” di Brescia, con calcio d’inizio fissato alle ore 12:30.
🏟️ Union Brescia-Renate: data, orario e stadio
- Partita: Union Brescia-Renate
- Competizione: Serie C, Girone A
- Giornata: 15ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 12:30
- Stadio: Mario Rigamonti, Brescia
📺 Dove vedere Union Brescia-Renate in tv
La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky dedicati alla Serie C:
- Sky Sport Calcio
- Sky Sport (canale 252)
📱 Dove vedere Union Brescia-Renate in streaming
La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire l’incontro sui propri dispositivi.