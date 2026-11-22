Scafatese – Foggia in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La 15ª giornata del Girone C di Serie C propone la sfida tra Scafatese e Foggia, in programma domenica 22 novembre 2026. Le due squadre si affronteranno allo stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli, con calcio d’inizio fissato alle ore 12:30.
🏟️ Scafatese-Foggia: data, orario e stadio
- Partita: Scafatese-Foggia
- Competizione: Serie C, Girone C
- Giornata: 15ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 12:30
- Stadio: Raffaele Guariglia, Agropoli
📺 Dove vedere Scafatese-Foggia in tv
La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky:
- Sky Sport Max
- Sky Sport (canale 257)
📱 Dove vedere Scafatese-Foggia in streaming
La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire l’incontro su smartphone, tablet e computer.