Pro Vercelli – Novara in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
Il derby piemontese tra Pro Vercelli e Novara è uno degli appuntamenti della 15ª giornata del Girone A di Serie C. Le due formazioni si affronteranno domenica 22 novembre 2026 allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli, con calcio d’inizio fissato alle ore 12:30.
🏟️ Pro Vercelli-Novara: data, orario e stadio
- Partita: Pro Vercelli-Novara
- Competizione: Serie C, Girone A
- Giornata: 15ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 12:30
- Stadio: Silvio Piola, Vercelli
📺 Dove vedere Pro Vercelli-Novara in tv
La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, sul canale:
- Sky Sport (canale 258)
📱 Dove vedere Pro Vercelli-Novara in streaming
La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire l’incontro sui propri dispositivi.