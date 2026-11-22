Barcellona – Villarreal in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Liga
La 13ª giornata della Liga propone una sfida di grande interesse tra Barcellona e Villarreal. Le due squadre si affronteranno domenica 22 novembre 2026 allo Spotify Camp Nou, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:00.
🏟️ Barcellona-Villarreal: data, orario e stadio
- Partita: Barcellona-Villarreal
- Competizione: Liga
- Giornata: 13ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 14:00
- Stadio: Spotify Camp Nou, Barcellona
📺 Dove vedere Barcellona-Villarreal in tv
La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Per seguirla in televisione sarà necessario accedere all’applicazione DAZN attraverso una smart TV o un dispositivo compatibile.
📱 Dove vedere Barcellona-Villarreal in streaming
La sfida sarà disponibile in diretta streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale o l’app della piattaforma, accessibile da smartphone, tablet, computer e altri dispositivi compatibili.