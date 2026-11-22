Torres – Spezia in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La Torres si prepara a ospitare lo Spezia in una sfida valida per il campionato di Serie C. Le due formazioni si affronteranno domenica 22 novembre 2026 allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30.
🏟️ Torres-Spezia: data, orario e stadio
- Partita: Torres-Spezia
- Competizione: Serie C, Girone B
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: Vanni Sanna, Sassari
📺 Dove vedere Torres-Spezia in tv
La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, sul canale:
- Sky Sport (canale 251)
📱 Dove vedere Torres-Spezia in streaming
La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire l’incontro sui propri dispositivi.