Livorno – Ravenna in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La 15ª giornata del Girone B di Serie C mette di fronte Livorno e Ravenna, in una sfida in programma domenica 22 novembre 2026. Gli amaranto ospiteranno la formazione romagnola allo stadio “Armando Picchi”, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30.
🏟️ Livorno-Ravenna: data, orario e stadio
- Partita: Livorno-Ravenna
- Competizione: Serie C, Girone B
- Giornata: 15ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: Armando Picchi, Livorno
📺 Dove vedere Livorno-Ravenna in tv
La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, sul canale:
- Sky Sport (canale 253)
📱 Dove vedere Livorno-Ravenna in streaming
La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire l’incontro su smartphone, tablet e computer.