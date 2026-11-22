Team Altamura – Casarano in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
Il derby pugliese tra Team Altamura e Casarano è uno degli appuntamenti della 15ª giornata del Girone C di Serie C. Le due formazioni si affronteranno domenica 22 novembre 2026 allo stadio “Tonino D’Angelo” di Altamura, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30.
🏟️ Team Altamura-Casarano: data, orario e stadio
- Partita: Team Altamura-Casarano
- Competizione: Serie C, Girone C
- Giornata: 15ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: Tonino D’Angelo, Altamura
📺 Dove vedere Team Altamura-Casarano in tv
La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, sul canale:
- Sky Sport (canale 254)
📱 Dove vedere Team Altamura-Casarano in streaming
La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire l’incontro su smartphone, tablet e computer.