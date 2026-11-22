Ajax – ADO Den Haag in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Eredivisie
L’Ajax si prepara a ospitare l’ADO Den Haag nella 13ª giornata di Eredivisie. La sfida è in programma domenica 22 novembre 2026 alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30.
🏟️ Ajax-ADO Den Haag: data, orario e stadio
- Partita: Ajax-ADO Den Haag
- Competizione: Eredivisie
- Giornata: 13ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam
📺 Dove vedere Ajax-ADO Den Haag in tv
La partita sarà disponibile su Como TV. Per seguire la gara sarà necessario accedere al servizio attraverso i canali e i dispositivi supportati dalla piattaforma.
📱 Dove vedere Ajax-ADO Den Haag in streaming
La diretta sarà disponibile in streaming su Como TV, attraverso il portale ufficiale tv.comofootball.com.