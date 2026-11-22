La 12ª giornata di Serie B propone la sfida tra Avellino e Mantova, in programma domenica 22 novembre 2026. I biancoverdi ospiteranno la formazione lombarda allo stadio “Partenio-Adriano Lombardi”, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00.

🏟️ Avellino-Mantova: data, orario e stadio

Partita: Avellino-Mantova

Avellino-Mantova Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 12ª giornata

12ª giornata Data: domenica 22 novembre 2026

domenica 22 novembre 2026 Orario: 15:00

15:00 Stadio: Partenio-Adriano Lombardi, Avellino

📺 Dove vedere Avellino-Mantova in tv

La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN e LaB Channel. Quest’ultimo è disponibile attraverso Prime Video Channels.





📱 Dove vedere Avellino-Mantova in streaming

La gara sarà disponibile in streaming su DAZN e LaB Channel. Per accedere a quest’ultimo servizio è possibile utilizzare Prime Video Channels.