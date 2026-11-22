Avellino – Mantova in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie B
La 12ª giornata di Serie B propone la sfida tra Avellino e Mantova, in programma domenica 22 novembre 2026. I biancoverdi ospiteranno la formazione lombarda allo stadio “Partenio-Adriano Lombardi”, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00.
🏟️ Avellino-Mantova: data, orario e stadio
- Partita: Avellino-Mantova
- Competizione: Serie B
- Giornata: 12ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 15:00
- Stadio: Partenio-Adriano Lombardi, Avellino
📺 Dove vedere Avellino-Mantova in tv
La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN e LaB Channel. Quest’ultimo è disponibile attraverso Prime Video Channels.
📱 Dove vedere Avellino-Mantova in streaming
La gara sarà disponibile in streaming su DAZN e LaB Channel. Per accedere a quest’ultimo servizio è possibile utilizzare Prime Video Channels.