La 12ª giornata di Serie B si chiude con la sfida tra Arezzo e Padova, in programma domenica 22 novembre 2026. Le due formazioni si affronteranno allo stadio “Città di Arezzo”, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:15.

🏟️ Arezzo-Padova: data, orario e stadio

Partita: Arezzo-Padova

Arezzo-Padova Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 12ª giornata

12ª giornata Data: domenica 22 novembre 2026

domenica 22 novembre 2026 Orario: 17:15

17:15 Stadio: Città di Arezzo, Arezzo

📺 Dove vedere Arezzo-Padova in tv

La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN e LaB Channel. Quest’ultimo è disponibile attraverso Prime Video Channels.





📱 Dove vedere Arezzo-Padova in streaming

La gara sarà disponibile in streaming su DAZN e LaB Channel. Per seguire la partita su quest’ultima piattaforma è possibile accedere a Prime Video Channels, attivando il relativo abbonamento.