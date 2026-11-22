Arezzo – Padova in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie B
La 12ª giornata di Serie B si chiude con la sfida tra Arezzo e Padova, in programma domenica 22 novembre 2026. Le due formazioni si affronteranno allo stadio “Città di Arezzo”, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:15.
🏟️ Arezzo-Padova: data, orario e stadio
- Partita: Arezzo-Padova
- Competizione: Serie B
- Giornata: 12ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 17:15
- Stadio: Città di Arezzo, Arezzo
📺 Dove vedere Arezzo-Padova in tv
La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN e LaB Channel. Quest’ultimo è disponibile attraverso Prime Video Channels.
📱 Dove vedere Arezzo-Padova in streaming
La gara sarà disponibile in streaming su DAZN e LaB Channel. Per seguire la partita su quest’ultima piattaforma è possibile accedere a Prime Video Channels, attivando il relativo abbonamento.