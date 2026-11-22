Sambenedettese – Perugia in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming, canale e orario / Serie C
La 15ª giornata del Girone B di Serie C propone la sfida tra Sambenedettese e Perugia, in programma domenica 22 novembre 2026. Le due squadre si affronteranno allo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:30.
🏟️ Sambenedettese-Perugia: data, orario e stadio
- Partita: Sambenedettese-Perugia
- Competizione: Serie C, Girone B
- Giornata: 15ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 17:30
- Stadio: Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto
📺 Dove vedere Sambenedettese-Perugia in tv
La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky:
- Sky Sport Max
- Sky Sport (canale 252)
✅ La sfida sarà visibile anche in chiaro su Umbria TV, sul canale 10 del digitale terrestre, con collegamenti dallo stadio a partire dalle 16:30.
📱 Dove vedere Sambenedettese-Perugia in streaming
La gara sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire l’incontro sui propri dispositivi.