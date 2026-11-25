Cremonese – Avellino in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie B
La Cremonese ospita l’Avellino nel turno infrasettimanale valido per la 13ª giornata del campionato di Serie B. La partita è in programma mercoledì 25 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 19:00 allo stadio Giovanni Zini. Una sfida importante per entrambe le squadre, a caccia di punti preziosi in campionato.
🏟️ Cremonese – Avellino: data, orario e stadio
- Partita: Cremonese – Avellino
- Competizione: Serie B
- Giornata: 13ª giornata
- Data: mercoledì 25 novembre 2026
- Orario: 19:00
- Stadio: Giovanni Zini, Cremona
📺 Dove vedere Cremonese – Avellino in tv
La gara tra Cremonese e Avellino sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento attivo a una delle due piattaforme.
📱 Dove vedere Cremonese – Avellino in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. In alternativa, sarà possibile seguirla su LaB Channel, accessibile tramite Prime Video Channels.