La Cremonese ospita l’Avellino nel turno infrasettimanale valido per la 13ª giornata del campionato di Serie B. La partita è in programma mercoledì 25 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 19:00 allo stadio Giovanni Zini. Una sfida importante per entrambe le squadre, a caccia di punti preziosi in campionato.

🏟️ Cremonese – Avellino: data, orario e stadio

Partita: Cremonese – Avellino

Cremonese – Avellino Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: mercoledì 25 novembre 2026

mercoledì 25 novembre 2026 Orario: 19:00

19:00 Stadio: Giovanni Zini, Cremona

📺 Dove vedere Cremonese – Avellino in tv

La gara tra Cremonese e Avellino sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento attivo a una delle due piattaforme.





📱 Dove vedere Cremonese – Avellino in streaming

La partita sarà disponibile in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. In alternativa, sarà possibile seguirla su LaB Channel, accessibile tramite Prime Video Channels.