Il Vicenza ha esonerato Fabio Gallo. L’ufficialità è arrivata oggi, 25 novembre, con una nota in cui il club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata. Gallo, artefice della promozione dalla Serie C, paga un avvio difficile in B: il Vicenza è penultimo con dieci punti e ha perso con la Carrarese la quarta partita casalinga consecutiva. Nel dopogara lo stesso allenatore aveva definito inspiegabili i primi 25 minuti, assumendosi la responsabilità delle scelte tecniche. La società gli aveva rinnovato la fiducia “a tempo” dopo l’1-4 con la Cremonese, e l’unica nota positiva delle ultime settimane era stato il pareggio con l’Ascoli.

Sono ore calde per la scelta del successore. Fino a un’ora prima dell’ufficialità il nome più accreditato era Andrea Sottil, ma l’intesa non sarebbe stata trovata: l’allenatore è ancora sotto contratto con il Modena e dovrebbe rescindere, e su di lui si sarebbero fatte avanti anche altre squadre. Torna così in primo piano Davide Dionigi, già contattato dal club dopo la sconfitta con la Cremonese. Tra le alternative valutate dalla dirigenza anche Giuseppe Iachini e Moreno Longo.





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