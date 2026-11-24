Palermo – Südtirol, la diretta testuale del match / LIVE
Il Palermo torna al “Barbera” dopo due trasferte consecutive. I rosanero devono ripartire dopo la sconfitta contro il Catanzaro, la prima in stagione. L’avversario è il Südtirol, reduce dalla vittoria contro la Cremonese. A partire dalle ore 20, la diretta testuale del match su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 20)
PALERMO (4-2-3-1): 1 Perin; 84 Cassandro, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 3 Augello; 8 Segre (C), 10 Ranocchia; 9 Vavassori, 23 Hernani, 17 Johnsen; 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 7 Strefezza, 11 Gyasi, 30 Bertolino, 35 Sciortino, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.
Allenatore: Inzaghi.
SÜDTIROL (3-5-2): 22 Plizzari; 27 Stabile, 55 Giorgini, 19 Pellini; 79 Molina (C), 46 Brik, 10 Rispoli, 5 Tronchin, 14 Vasic; 17 Anghelè, 90 Okoro.
A disposizione: 12 Vadjunec, 28 Cragno, 3 Veroli, 8 Pyythia, 9 Burnete, 11 Lopes, 21 Tait, 23 F. Davi, 24 S. Davi, 25 Mixture, 39 Iuliano, 80 Schrott.
Allenatore: Possanzini.
Arbitro: Di Loreto (Terni).
Primo assistente: Costanzo (Orvieto).
Secondo assistente: Luciani (Milano).
Quarto ufficiale: Marinelli (Tivoli).
VAR: Prontera (Bologna).
AVAR: Cosso (Reggio Calabria).