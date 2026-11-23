Sarà Marco Di Loreto, della sezione di Terni, a dirigere Palermo – Südtirol, incontro valido per il turno infrasettimanale della 12ª giornata di Serie B, in programma martedì 24 novembre alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera. Per il fischietto umbro sarà la prima volta in assoluto con i rosanero.

Di Loreto è uno dei cinque nuovi arbitri promossi in CAN A-B nel 2026 e viene considerato un profilo particolarmente apprezzato da Daniele Orsato, che ne ha seguito la crescita durante la scorsa stagione, quando ricopriva il ruolo di responsabile arbitrale della Serie C. In questa stagione ha già collezionato sei direzioni in Serie B, tra cui quella della vittoria del Südtirol sul campo dell’Arezzo. Il bilancio disciplinare dei primi sei incontri è di una media di 4,8 ammonizioni a partita.





La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Costanzo e Luciani. Marinelli ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, mentre al VAR ci sarà Prontera, coadiuvato da Cosso in qualità di AVAR.

La designazione completa

PALERMO – SUDTIROL h. 20:00

DI LORETO

COSTANZO – LUCIANI

IV: MARINELLI

VAR: PRONTERA

AVAR: COSSO

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