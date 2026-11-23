Brentford – Everton in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Premier League
La 11ª giornata di Premier League si chiude con la sfida tra Brentford ed Everton, in programma lunedì 23 novembre 2026. Le due formazioni si affronteranno al Gtech Community Stadium di Londra, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00 italiane.
🏟️ Brentford-Everton: data, orario e stadio
- Partita: Brentford-Everton
- Competizione: Premier League
- Giornata: 11ª giornata
- Data: lunedì 23 novembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: Gtech Community Stadium, Londra
📺 Dove vedere Brentford-Everton in tv
La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, sul canale:
- Sky Sport Arena
📱 Dove vedere Brentford-Everton in streaming
La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire l’incontro su smartphone, tablet e computer.