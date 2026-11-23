È arrivata la prima sconfitta stagionale per il Palermo e a ben pensarci non è neanche una grande sorpresa. “Prima o poi doveva capitare”, ha detto Inzaghi ma lo hanno pensato in tanti dopo che già da qualche partita i rosanero sbagliavano sempre l’approccio alla gara, subendo gol: questa volta, a Catanzaro, il Palermo è riuscito nella prima rimonta ma non ad arginare l’esuberanza dei padroni di casa, che hanno vinto con merito.

I danni provocati da questa sconfitta tutto sommato sono stati contenuti: l’Ascoli ha pareggiato in casa, il Mantova ha perso ad Avellino, si è fatto sotto il Modena ma il vantaggio sul terzo posto è ancora di sei punti e con due partite casalinghe di seguito nel giro di quattro giorni. Ma ci sono tanti elementi di discussione, a cominciare dagli approcci sbagliati per proseguire sui troppi infortuni che hanno pesato non poco sulle scelte dell’allenatore: ma probabilmente servirà anche un bagno di umiltà.





Ne parleremo oggi a “Mi manda Monastra”, la rubrica di approfondimento condotta dal direttore Guido Monastra insieme a Roberto Parisi, visibile a partire dalle 14 sulla pagina Facebook e sul sito di Stadionews. La trasmissione andrà in onda dai Cantieri culturali alla Zisa, che stanno ospitando la manifestazione internazionale “Palermo Japan Week”, che si concluderà giovedì. Come sempre c’è ampio spazio per i commenti e le domande dei tifosi.

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