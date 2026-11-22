Parla Daniele Galloppa. Il tecnico del Modena si è detto molto soddisfatto dopo la vittoria dei suoi contro la Juve Stabia. Tre punti che, vista la sconfitta del Palermo, hanno permesso ai gialloblu di avvicinarsi a -1 dalla vetta. Le parole dell’allenatore sono state riportate da parlandodisport.it.

“Sono contento anche perchè finire senza prendere gol dà forza a tutti – afferma -. Siamo la squadra che concede meno tiri in porta del campionato, bisognava solo crescere individualmente non c’era tanto da sistemare. La percezione che abbiamo in campo è che possiamo fare gol in qualsiasi momento”





Sulla Juve Stabia: “Abbiamo incontrato una squadra con una sua identità, che nel primo tempo è stata brava, anche se ci sono stati tanti errori tecnici sia da una parte che dall’altra nella prima frazione. All’intervallo abbiamo sistemato alcune cose in fase di non possesso per essere più aggressivi, poi tatticamente e dal punto di vista dell’atteggiamento nella ripresa abbiamo fatto meglio.