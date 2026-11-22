Forlì – Reggiana in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La 15ª giornata del Girone B di Serie C propone la sfida tra Forlì e Reggiana, in programma domenica 22 novembre 2026. I biancorossi ospiteranno la formazione granata allo stadio “Tullo Morgagni”, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:30.
🏟️ Forlì-Reggiana: data, orario e stadio
- Partita: Forlì-Reggiana
- Competizione: Serie C, Girone B
- Giornata: 15ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 17:30
- Stadio: Tullo Morgagni, Forlì
📺 Dove vedere Forlì-Reggiana in tv
La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, sul canale:
- Sky Sport (canale 253)
📱 Dove vedere Forlì-Reggiana in streaming
La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire l’incontro su smartphone, tablet e computer.