Picerno – Giugliano in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La 15ª giornata del Girone C di Serie C propone la sfida tra Picerno e Giugliano, in programma domenica 22 novembre 2026. I lucani ospiteranno la formazione campana allo stadio “Donato Curcio”, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:30.
🏟️ Picerno-Giugliano: data, orario e stadio
- Partita: Picerno-Giugliano
- Competizione: Serie C, Girone C
- Giornata: 15ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 17:30
- Stadio: Donato Curcio, Picerno
📺 Dove vedere Picerno-Giugliano in tv
La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, sul canale:
- Sky Sport (canale 254)
📱 Dove vedere Picerno-Giugliano in streaming
La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire l’incontro su smartphone, tablet e computer.