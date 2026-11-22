Liverpool – Manchester United in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Premier League
È uno degli appuntamenti più attesi del calcio inglese: Liverpool e Manchester United si affrontano nel big match dell’11ª giornata di Premier League. La partita è in programma domenica 22 novembre 2026 ad Anfield, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:30 italiane.
🏟️ Liverpool-Manchester United: data, orario e stadio
- Partita: Liverpool-Manchester United
- Competizione: Premier League
- Giornata: 11ª giornata
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 17:30
- Stadio: Anfield, Liverpool
📺 Dove vedere Liverpool-Manchester United in tv
La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, sul canale:
- Sky Sport Arena
📱 Dove vedere Liverpool-Manchester United in streaming
La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire il match su smartphone, tablet e computer.