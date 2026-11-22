È uno degli appuntamenti più attesi del calcio inglese: Liverpool e Manchester United si affrontano nel big match dell’11ª giornata di Premier League. La partita è in programma domenica 22 novembre 2026 ad Anfield, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:30 italiane.

🏟️ Liverpool-Manchester United: data, orario e stadio

Partita: Liverpool-Manchester United

Liverpool-Manchester United Competizione: Premier League

Premier League Giornata: 11ª giornata

11ª giornata Data: domenica 22 novembre 2026

domenica 22 novembre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Anfield, Liverpool

📺 Dove vedere Liverpool-Manchester United in tv

La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, sul canale:





Sky Sport Arena

📱 Dove vedere Liverpool-Manchester United in streaming

La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire il match su smartphone, tablet e computer.