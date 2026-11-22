Atalanta e Inter si affrontano domenica 22 novembre 2026 in una delle sfide più attese della giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45 al New Balance Arena di Bergamo. Per chi si chiede se sarà possibile seguire la partita in chiaro e gratuitamente, la risposta è negativa: l’incontro non sarà trasmesso in chiaro.

🏟️ Atalanta-Inter: data, orario e stadio

Partita: Atalanta-Inter

Atalanta-Inter Competizione: Serie A

Serie A Data: domenica 22 novembre 2026

domenica 22 novembre 2026 Orario: 20:45

20:45 Stadio: New Balance Arena, Bergamo

📺 Dove vedere Atalanta-Inter in tv

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale DAZN 1 (214 di Sky), per gli abbonati che hanno accesso al servizio. Non è prevista una trasmissione in chiaro e gratuita.





📱 Dove vedere Atalanta-Inter in streaming

La gara sarà disponibile in diretta streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale o l’applicazione della piattaforma, accessibile da smart TV, smartphone, tablet e computer.