Il Palermo cade a Catanzaro: i rosanero perdono con il risultato di 3 – 1, decisive le reti di Giovane, Pecorino e Mosti. A nulla è servito il gol del solito Vavassori per gli uomini di Inzaghi, che rimangono primi in classifica ma vedono il Modena avvicinarsi, adesso la distanza è di un solo punto. Dure le valutazioni dei maggiori quotidiani sportivi.

Sfilza di 5 per il Giornale di Sicilia: Perin 6; Cassandro 5, Peda 5 (dal 1′ s.t. Magnani 5), Ceccaroni 5, Augello 5,5 (dal 34′ s.t. Gyasi s.v.); Mazzitelli 5 (dal 1′ s.t. Segre 5), Ranocchia 5,5; Vavassori 6,5, Hernani 6,5, Johnsen 5; Gabrielloni 5 (dal 18′ s.t. Pohjanpalo 5).





Per La Gazzetta dello Sport il peggiore è il subentrato Pohjanpalo: Perin 6; Cassandro 5,5, Peda 6 (dal 1′ s.t. Magnani 5,5), Ceccaroni 5,5, Augello 6 (dal 34′ s.t. Gyasi s.v.); Mazzitelli 6 (dal 1′ s.t. Segre 5,5), Ranocchia 6; Vavassori 6,5, Hernani 6,5, Johnsen 6; Gabrielloni 5,5 (dal 18′ s.t. Pohjanpalo 5).

Per Il Corriere dello Sport male anche Perin: Perin 5; Cassandro 5, Peda 5,5 (dal 1′ s.t. Magnani 5,5), Ceccaroni 5,5, Augello 6 (dal 34′ s.t. Gyasi s.v.); Mazzitelli 5,5 (dal 1′ s.t. Segre 5,5), Ranocchia 5,5; Vavassori 6, Hernani 6,5, Johnsen 5,5; Gabrielloni 5 (dal 18′ s.t. Pohjanpalo 5).

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