Parla Davide Possanzini. L’allenatore del Sudtirol ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro una grande squadra come la Cremonese. Il tecnico si è detto più che soddisfatto, sottolineando però che non bisogna perdere la rotta dato che martedì c’è già una sfida difficile come quella in casa del Palermo:

“Dobbiamo rimanere concentrati sul lavoro, essere umili e pensare che tra tre giorni ci sarà un’altra partita – afferma, parole riportate da trivenetogoal.it -. Oggi puoi sentirti forte, ma mercoledì potresti ritrovarti in difficoltà e pensare che sia tutto sbagliato. Serve equilibrio, quello che abbiamo dimostrato di avere in questo periodo”.





Sulla partita: “Abbiamo fatto molto bene anche contro una squadra in inferiorità numerica. L’unico appunto che posso fare ai miei ragazzi è che avremmo potuto e dovuto chiudere prima la partita: abbiamo proposto tanto e negli ultimi venti metri potevamo essere sicuramente più incisivi”.