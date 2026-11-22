Alessio Dionisi è stato esonerato dal Watford: la società di proprietà dei Pozzo ha deciso di sollevare dall’incarico l’ex Palermo. L’avvio di stagione dei londinesi è stato disastroso, decisiva è stata la sconfitta in trasferta contro lo Sfeffield United, con il netto risultato di 4 – 0. I gialloneri erano già sotto di 2 reti dopo 8′.

Il tecnico non ha più avuto la fiducia del Watford, che aveva deciso di confermarlo appena due settimane fa nonostante la sosta avrebbe suggerito un cambio in panchina. L’inizio di campionato dei londinesi non è andato come previsto, con appena 15 punti conquistati nelle prime 16 partite e una zona retrocessione troppo vicina.





Il Watford è la squadra che ha totalizzato meno punti in trasferta (1 in 8 partite) subendo addirittura 18 reti. “È difficile da spiegare – ha detto Dionisi dopo il ko a Sheffield -. Quando sei sotto di due gol dopo otto minuti, è molto difficile. Per noi è difficile giocare in trasferta in questo momento. Abbiamo bisogno di esperienza e personalità. Se non giochi con personalità, è impossibile”.

Il comunicato

Il Watford FC conferma che Alessio Dionisi ha lasciato il ruolo di allenatore della prima squadra. Alessio era arrivato in estate dopo un’approfondita ricerca e aveva guidato la squadra a un inizio di stagione promettente, con una vittoria all’esordio contro il Southampton e incoraggianti pareggi contro West Ham e Wrexham.

Tuttavia, una serie di risultati deludenti, con sole tre vittorie in 13 partite, culminata con la sconfitta per 4-0 di ieri contro lo Sheffield United, ha costretto il club a prendere la difficile decisione di cambiare allenatore. “Ringraziamo Alessio e il suo staff per la professionalità e l’impegno profuso”, ha dichiarato il direttore sportivo Luke Dowling. “Come sicuramente i tifosi avranno potuto constatare, Alessio è una persona eccezionale e gli auguriamo il meglio per il futuro. “Abbiamo avviato la procedura per la nomina del sostituto e speriamo di poterlo annunciare a breve.” Anche Fabio Spighi, Luca Vigiani e Dan Thomassen hanno lasciato il club.