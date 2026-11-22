Tutta la soddisfazione di Paolo Bianco. L’allenatore del Pisa si è detto contento del risultato raggiunto a Empoli, una vittoria di misura (0 – 1), che rilancia le ambizioni dei toscani. Il tecnico è stato sincero nell’ammettere che la prestazione non è stata delle migliori, ma si tiene stretti i punti conquistati.

“Non siamo stati perfetti tecnicamente, ma ci serviva una vittoria sporca – afferma, parole riportate da pianetaserieb.it -. Nel finale è normale aver sofferto, ora tre punti fanno la differenza, la classifica è davvero corta”.





“Ora serve un filotto di vittorie – continua Bianco -. Dovremmo essere molto bravi nelle scelte, ci attende adesso un trittico di gare impegnativo. La voglia di fare punti deve essere la stessa che abbiamo visto oggi, anche magari di fronte a un gioco meno brillante”.