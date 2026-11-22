Serie D girone I, 13a giornata: c’è Athletic Palermo – Reggina
La 13a giornata del girone I di Serie D vede l’Athletic Palermo ospitare la Reggina. Il Trapani gioca a Milazzo, mentre a chiudere la giornata sarà Gela – Igea Virtus.
Il programma
Athletic Palermo – Reggina: ore 14.30
Digiesse PraiaTortora – Nissa: ore 14.30
Enna – Castrumfavara: ore 14.30
Licata – Vigor Lamezia: ore 14.30
Milazzo – Trapani: ore 14.30
Modica – Avola: ore 14.30
Siracusa – Ragusa: ore 14.30
Sambiase – Vibonese: ore 15
Gela – Igea Virtus: ore 16