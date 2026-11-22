Il lavoro di Tomei sulla panchina dell’Ascoli non sta passando inosservato, neppure tra gli allenatori della Serie A. Il tecnico marchigiano, premiato con la Panchina d’Oro per la Serie C, ha ricevuto parole di apprezzamento anche da Gennaro Gattuso, protagonista di un curioso retroscena raccontato da Cesc Fabregas.

Come riportato da pianetaserieb.it, l’episodio risale alla cerimonia di consegna della Panchina d’Oro, durante la quale l’allenatore del Como si è ritrovato seduto accanto al collega della Lazio. Nel corso dell’incontro, Gattuso ha ricordato l’amichevole estiva disputata contro l’Ascoli e ha suggerito a Fabregas di prestare attenzione al lavoro di Tomei, colpito dal calcio proposto dalla formazione bianconera.





A raccontare l’aneddoto è stato proprio Fabregas, rispondendo a un giornalista che gli chiedeva se conoscesse personalmente l’allenatore dell’Ascoli. “Non personalmente”, ha precisato lo spagnolo, prima di riportare il consiglio ricevuto da Gattuso: “Fa un grandissimo calcio, per favore seguilo“. Un attestato di stima significativo per Tomei, che continua a raccogliere riconoscimenti per il lavoro svolto alla guida dell’Ascoli.