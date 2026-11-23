Le vittorie spesso nascondono la polvere sotto il tappeto. La prima sconfitta stagionale ha messo a nudo il più grande problema del Palermo da inizio stagione: una fase difensiva poco efficace, che si traduce in troppi gol subiti. I rosanero sono la peggiore difesa tra le prime quattro e nelle prime dieci di Serie B solo il Pisa ha incassato più reti. Perin e Fortin hanno raccolto il pallone dal sacco sedici volte: una differenza abissale rispetto allo scorso anno, quando dopo dodici giornate i gol subiti erano appena nove.

Servono due premesse. La prima: la Serie B sta cambiando, già dalla scorsa stagione, in continuità con la massima serie. Il campionato della fisicità, dell’equilibrio e dei ‘solidi’ 1 – 0 si sta trasformando in una lotta tra squadre che provano a essere più propositive, consapevoli che uno spartito solo speculativo non paga più come prima. In cadetteria si segnano 2,6 gol a partita. La seconda: anche Inzaghi è andato in questa direzione, come mostra la differenza tra il Palermo dell’anno scorso e quello attuale, al netto di un organico chiaramente più forte.





Allungando la coperta in avanti, i rosanero si sono ritrovati scoperti dietro. Non è ancora stato trovato il giusto equilibrio tra una fase offensiva da primato, la migliore del campionato, e una difensiva che lascia a desiderare. Finora il Palermo “ha segnato un gol in più dell’avversario”. La sconfitta di Catanzaro conferma che questa fragilità, alla lunga, porta guai.

I dati chiariscono il quadro. Il Palermo ha tenuto la porta inviolata solo due volte: peggio hanno fatto soltanto Vicenza, Catanzaro ed Entella. Ha subito 50 tiri in porta, con una percentuale di parate del 68%: numeri da metà classifica, non da primo posto. È tra gli ultimi anche per xGA, i gol attesi subiti, cioè quanti gol una squadra dovrebbe incassare in base alle occasioni concesse: peggio fanno solo Empoli, Padova, Vicenza e Catanzaro. Il Palermo concede troppo e subisce soprattutto nel secondo tempo, dieci gol su sedici: nella ripresa hanno fatto peggio soltanto Catanzaro, Empoli, Vicenza e Arezzo.

Il problema, però, non riguarda solo la fase difensiva. L’Ascoli è la migliore difesa del campionato anche perché ha il possesso palla medio più alto della Serie B. Il controllo della sfera serve in entrambe le fasi, per dominare la partita e lasciare poco al caso. Il Palermo non è una squadra costruita per avere medie del 60% di possesso, ma l’idea più propositiva di questa stagione dovrebbe aiutare un dato che invece è solo undicesimo. Una gestione diversa del possesso nel secondo tempo di Catanzaro, per esempio, avrebbe potuto abbassare i ritmi e far girare a vuoto i calabresi, com’era successo per mezz’ora nel primo tempo, dopo lo shock iniziale.

È un attimo che la consapevolezza nei propri mezzi, il vero punto di forza del Palermo in questa prima parte di stagione, si trasformi in supponenza e superficialità. Un problema che ha, per fare un paragone, anche l’Inter in Serie A, di gran lunga la peggior difesa tra le prime sei. Per dirla alla Allegri, sembra che i rosanero abbiano perso la “percezione del pericolo“: l’istinto difensivo e la lucidità mentale che permettono a un giocatore di annusare in anticipo una situazione rischiosa e di agire prima che l’avversario diventi davvero letale. Quell’attenzione aveva caratterizzato a lungo il Palermo di Inzaghi nello scorso campionato.

Vanno sottolineate le molte assenze nel reparto difensivo, che non cambiano il discorso generale, perché la fase difensiva coinvolge dieci giocatori di movimento, ma incidono. Per Inzaghi le scelte sono ormai risicate: Bani, il leader tecnico, è infortunato, come Pierozzi e Barba. Cassandro gioca sempre e può capitare che sbagli una partita, come Ceccaroni e Augello. Peda è affidabile (per ora nulla più), Magnani sta tornando a buoni livelli, ma senza equilibrio è difficile difendere per tutti.

La sconfitta di Catanzaro non cancella di una virgola lo straordinario percorso del Palermo, ma accende un campanello d’allarme che finora era stato coperto dalle vittorie. Inzaghi e il suo staff lavorano per capire come allungare questa coperta, perché è vero che in Italia (forse) non vincono più le migliori difese, ma sapere di essere ermetici dietro aiuta anche, e soprattutto, chi è davanti. La strada è quella giusta e non sarà il primo incidente di percorso a cambiarla.

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