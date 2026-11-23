Aria di rivoluzione in casa Foggia dopo l’ennesimo risultato negativo. La società rossonera ha deciso di intervenire in maniera drastica per provare a cambiare il corso della stagione, sempre più complicata. Le tre sconfitte consecutive e il penultimo posto nel Girone C di Serie C hanno spinto il presidente Casillo a prendere una decisione netta, coinvolgendo sia l’area tecnica che la guida della squadra.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Gaetano Auteri e il direttore sportivo Alex Casella. Una scelta che arriva a sorpresa soprattutto alla luce delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso ds nella conferenza stampa di ieri, quando aveva escluso di stare valutando un possibile allontanamento del tecnico.





Adesso l’attenzione si sposta sulla successione in panchina. Per il ruolo di allenatore sono due i nomi al vaglio della dirigenza: il Foggia ha avviato i contatti con Troise e Prosperi per individuare il profilo a cui affidare il compito di risollevare la squadra. Le prossime ore saranno decisive per definire il nuovo assetto tecnico dei rossoneri.

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