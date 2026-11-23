Palermo – Südtirol, il “Barbera” risponde presente: attesi oltre 27 mila spettatori
Il Palermo si prepara a ritrovare il proprio pubblico dopo la sconfitta rimediata contro il Catanzaro. Per la sfida di domani, 24 novembre, contro il Südtirol, valida per il turno infrasettimanale della 13ª giornata di Serie B, sono attesi oltre 27 mila spettatori al Renzo Barbera. Un dato significativo, soprattutto considerando che la partita si giocherà in un giorno lavorativo e arriva dopo il passo falso per 3 – 1 in Calabria.
La risposta della tifoseria rosanero sarà accompagnata anche da una novità sugli spalti. Dopo diversi anni, infatti, la Curva Nord tornerà a essere unita nell’anello superiore, senza la tradizionale divisione dei settori. Una cornice che promette di rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dello stadio e di spingere la squadra di Inzaghi in una partita importante per ripartire subito.
L’obiettivo è avvicinare e possibilmente superare quota 28.917 spettatori, dato registrato nell’ultima gara disputata alla Favorita prima della sosta, contro il Vicenza. Più distante, invece, il primato stagionale: il record di presenze al Barbera resta quello della sfida interna contro la Sampdoria, quando sugli spalti si presentarono 33.196 tifosi.
LEGGI ANCHE
TROPPI GOL SUBITI PER IL PALERMO
1 commento
Regolare. È un dato che puntualmente stride con la valanga di veleno vomitata dopo ogni passo falso attraverso la fogna dei mitici social senza controllo e frequentati spesso da ammorbatori camuffati da tifosi. Normale. In altri tempi trentamila spettatori per un Palermo Sudtirol di martedì alle 20 avrebbe fatto parlare per giorni. Oggi, meglio così, il Palermo ha un suo pubblico , affettuoso e soprattutto equilibrato. Non esageratamente numeroso come quello delle famose strisciate ma comunque degnamente presente anche negli inevitabili momenti difficili. Almeno, questo mi piace credere . E come dico sempre uno degli obiettivi raggiunti sin qui da Mirri e i suoi . Lato tecnico vedremo. Attendiamo eventuali recuperi . Gravissime le perdite di Pierozzi, Bani mezza difesa, Palumbo e Pohjiampalo. Johnsen e a sprazzi Vavassori sin qui hanno ben surrogato e compensato le gravi assenze di cui sopra ma la durezza del campionato di B impone attente riflessioni per il prossimo mercato . Nel caso chiaramente si puntare ai primi due posti. Altrimenti va bene così. Vedremo.