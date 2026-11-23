“La sconfitta impone riflessioni e lascia domande, ma niente è compromesso“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta il k.o. dei rosanero a Catanzaro. La classifica resta bellissima anche perché la corsa va fatta sul terzo posto e i punti di vantaggio sono sei. Qualche guaio, però, c’è.

Il Palermo si è presentato a Catanzaro con undici titolari e soli cinque veri cambi. Una rosa così corta di sicuro non aiuta Inzaghi, a maggior ragione in questo periodo in cui le partite si susseguiranno. Gli infortuni muscolari continuano a essere troppi e una costante delle ultime stagioni, non possono essere solo sfortuna. I tempi di recupero spesso si dilatano. Qualcosa che non va c’è. Intanto, bisogna provare a resistere e ripartire.





LEGGI ANCHE

TROPPI GOL SUBITI PER IL PALERMO