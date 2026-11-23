Pasquale Marino, ex allenatore di Catania e Udinese tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha commentato la sconfitta del Palermo a Catanzaro. “Un risultato inaspettato guardando la classifica. È la grande sorpresa. Il Catanzaro ha cambiato tecnico e ora sta ottenendo risultati”, dice.

“Oltre al Palermo vedo che il Modena ha una costanza di rendimento importante. Poi ha preso Belotti che si sta dimostrando in grande forma”, afferma Marino.





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